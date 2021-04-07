محافظ البصرة يلخص الاستعدادات وابرز التحديات التي تواجه خليجي 25

وقال العيداني في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "احتضان البصرة لخليجي 25 يُعَدُّ دعماً للعراق، وان الاستعدادات التنظيمية تسير بالطريق الصحيح".وأضاف أن "التحدي الحالي يتمثل بإنجاز ملعب الميناء"، مشيراً إلى أن "هذا الملعب سيكون جاهزاً قبل تشرين الأول المقبل".فيما أكد محافظ البصرة أن "القوات الأمنية قادرة على حماية بطولة خليجي 25".هذا وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وجه، في 30 من الشهر الماضي، بتشكيل فريق عمل لتهيئة جميع مستلزمات استضافة خليجي 25.