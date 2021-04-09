بهدفين لواحد.. الكرخ يهزم الميناء في ممتاز الكرة

وسجل الكرخ أول أهدافه عند الدقيقة الأولى من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب خليل محمود، ليعادل الميناء النتيجة بأقدام اللاعب حمزة عدنان عند الدقيقة 27 من ركلة ثابتة قريبة من منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الايجابي.وجاء هدف الفوز لنادي الكرخ في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع عن طريق اللاعب حسن عبد الكريم.