تسمية احمد صلاح مدرباً لنادي الكهرباء

النادي في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، أن "المدرب عباس عطية قدَّم صباح اليوم استقالته رسميَّاً من تدريب الفريق، والتي تسلمها رئيس الهيئة الادارية علي الاسدي الذي قدَّم شكره للمدرب على جهوده في الفترة الماضية وتقديراً لتلك الجهود تمَّت تسميته مستشاراً في النادي".وتابع ان "الاسدي أعلن عن تسمية المدرب احمد صلاح مدرباً للفريق يساعده مازن عبد الستار والبقاء على مدرب الحراس بدر شاكر".