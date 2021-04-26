تعرف على التصنيف الجديد لرابطة اللاعبين المحترفين للتنس

وتقدم نادال إلى المركز الثاني خلف الصربي نوفاك دجوكوفيتش، بفارق 110 نقاط عن مدفيديف، وذلك بفضل إحرازه لقب دورة برشلونة للمرة الثانية عشرة في مسيرته، بفوزه في النهائي على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.وعزز نادال الأحد رقمه القياسي من حيث عدد الألقاب على الملاعب الترابية بعدما رفعه إلى 61، بفارق كبير أمام صاحب المركز الثاني، الأرجنتيني غييرمو فيلاس (49)، ليتحضر بأفضل طريقة من أجل بطولة فرنسا المفتوحة المقررة بين 30 ايار و13 حزيران المقبلين، حيث سيسعى إلى إحراز لقبه الرابع عشر فيها والانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى (20 حاليا مشاركة مع السويسري روجر فيدرر).في المقابل، بقي تسيتسيباس الذي فرط الأحد بإمكانية إحراز لقبه الثاني تواليا بعدما حصل على فرصة للفوز بالمباراة قبل أن يهدرها، في المركز الخامس خلف النمساوي دومينيك تيم.وفي ما يلي تصنيف العشرة الأوائل:1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 11963 نقطة2- الإسباني رافائيل نادال 9810 نقطة3- الروسي دانييل مدفيديف 9700 نقطة4- النمساوي دومينيك تيم 8365 نقطة5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7980 نقطة6- الألماني ألكسندر زفيريف 6125 نقطة7- الروسي أندريه روبليف 6000 نقطة8- السويسري روجر فيدرر 5875 نقطة9- الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 3765 نقطة10- الإيطالي ماتيو بيريتيني 3568 نقطة.