اتحاد السلة: خليجي 25 ستعيد مكانة العراق الرياضية اقليمياً

وقال العميدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الاتحاد العراقي بكرة السلة يتقدم بالتهنئة لوزير الشباب والرياضة عدنان درجال ولرئيس الهيئة التطبيعية اياد بنيان ومحافظ البصرة اسعد العيداني، بعد الجهود التي بذلوها لاستضافة بطولة كأس الخليج في البصرة".واوضح أن "تنظيم بطولة كأس الخليج في البصرة، سيعيد مكانة العراق الطبيعية اقليمياً"، معرباً عن ثقته بـ"نجاح تنظيم بطولة كأس الخليج في البصرة".وصوتت الاتحادات الخليجية، امس الاثنين، بالإجماع على استضافة العراق لبطولة كأس الخليج "خليجي 25" في البصرة.