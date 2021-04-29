لجنة المسابقات تجري قرعة دوري الدرجة الأولى

وأسفرت القرعة، التي شارك فيها نجما المنتخب الوطني السابقان، عماد محمد ومحمد ناصر، عن توزيع الفرق الثمانية والعشرين إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية (الحسين والدفاع المدني والجنسية والجيش ومصافي الجنوب وسوق الشيوخ وعفك وكربلاء ونوروز وبرايتي والشرقاط والعلم والكوفة وغاز الشمال). أماالمجموعة الثانية، فضمت (البحري والصناعة والصليخ والمرور وأكد والناصرية والاتفاق وبابل والبيشمرگةودهوك وسامراء والرمادي وديالى وميسان).وستلعب المنافسات من مرحلة واحدة يتأهل الأوائل في كل مجموعة إلى الدوري الممتاز، بينما سيلعب الثواني مباراة فاصلة الفائز منها يواجه صاحب المركز الثامن عشر من الدوري الممتاز لتحديد المتأهل الثالث بينهما ومن يعود إلى الدرجة الأولى.ومن المؤمل أن تنطلق منافسات المجموعة الأولى في يوم 3/5/2021، فيما تنطلق مباريات المجموعة الثانية يوم 4/5/2021.