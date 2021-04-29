لجنة المسابقات تجري قرعة دوري الدرجة الأولى
أقامت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية اليوم الخميس، قرعة دوري الدرجة الأولى للموسم 2020_2021 في وزارة الشباب والرياضة بقاعة العلاقات والتعاون الدولي بحضور وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عباس عليوي ورئيس الهيأة التطبيعية إياد بنيان وأعضاء التطبيعية الدكتور أسعد لازم والدكتور رافد عبد الأمير والأمين العام محمد فرحان، ورئيس لجنة المسابقات الدكتور حيدر عوفي وأعضاء اللجنة.
وأسفرت القرعة، التي شارك فيها نجما المنتخب الوطني السابقان، عماد محمد ومحمد ناصر، عن توزيع الفرق الثمانية والعشرين إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية (الحسين والدفاع المدني والجنسية والجيش ومصافي الجنوب وسوق الشيوخ وعفك وكربلاء ونوروز وبرايتي والشرقاط والعلم والكوفة وغاز الشمال). أما
المجموعة الثانية، فضمت (البحري والصناعة والصليخ والمرور وأكد والناصرية والاتفاق وبابل والبيشمرگة
ودهوك وسامراء والرمادي وديالى وميسان).
وستلعب المنافسات من مرحلة واحدة يتأهل الأوائل في كل مجموعة إلى الدوري الممتاز، بينما سيلعب الثواني مباراة فاصلة الفائز منها يواجه صاحب المركز الثامن عشر من الدوري الممتاز لتحديد المتأهل الثالث بينهما ومن يعود إلى الدرجة الأولى.
ومن المؤمل أن تنطلق منافسات المجموعة الأولى في يوم 3/5/2021، فيما تنطلق مباريات المجموعة الثانية يوم 4/5/2021.
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