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ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة نجمه كارفخال

رياضة

2021-04-29 | 08:44
ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة نجمه كارفخال
711 مشاهدة

كشف نادي ريال مدريد اليوم الاثنين، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها ظهيره الأيمن داني كارفاخال في مباراة فالنسيا، أمس الأحد، في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال النادي الملكي في بيان عبر موقعه: "بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا داني كارفاخال من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في الفخذ الأيمن مع تضرر الأوتار".

وأضاف بيان النادي الإسباني: "نحن الآن في انتظار تطور حالته".

ولم يكشف ريال مدريد في بيانه عن مدة غياب مدافعه الأيمن بعد هذه الإصابة.
 
وتشير التقارير أن فترة غياب كارفخال سوف تصل إلى ثلاثة أسابيع فيما تقول أنباء أخرى بأن موسمه انتهى.
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