كومان يحدد اسباب سقوط برشلونة المدوي أمام غرناطة

وأهدر قائد برشلونة، ليونيل ميسي، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 23، فرصة هائلة لجعل النتيجة (2-0)، قبل أن يجد داروين ماتشيس، وخورخي مولينا، مساحات كبيرة في دفاع برشلونة، ليقلبا المباراة لصالح غرناطة في الشوط الثاني.وقال كومان في تصريحات اعقبت المباراة، "فقدنا تركيزنا في الشوط الثاني، وارتكبنا أخطاء دفاعية، يجب أن نتقبل هذه الخسارة، حصلنا على فرص للفوز بالمباراة، لكن ما باليد حيلة، أمامنا 5 مباريات، وكل المنافسين على اللقب سيواجهون صعوبات".وأضاف المدرب الهولندي، "يجب أن نستعد جيدا لمباراة الأحد (خارج ملعبنا أمام فالنسيا) فلا تزال أمامنا فرص، ويجب أن نتقبل هذه الهزيمة وأن نمضي قدما ونستعد للمباراة التالية".وتابع "لقد حاولنا، لكننا لم نصنع فرصا كثيرة، بينما سجلوا الهدفين من الفرص القليلة التي أتيحت لهم، هم أغلقوا مناطقهم، ونحن افتقدنا الإبداع".وبعد هذه الخسارة، لم يعد فريق برشلونة يملك مصيره بيده في الصراع على لقب "الليغا"، حيث بقي في المركز الثالث برصيد 71 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد، وبفارق المواجهات المباشرة عن ريال مدريد، الذي يملك في رصيده 71 نقطة أيضا.