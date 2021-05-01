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تقارير صحفية: رونالدو يشعر بالوحدة والإحباط في يوفنتوس

رياضة

2021-05-01 | 02:35
تقارير صحفية: رونالدو يشعر بالوحدة والإحباط في يوفنتوس
907 مشاهدة

كشفت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس لكرة القدم، يشعر بالإحباط والوحدة في صفوف "السيدة العجوز".

ووفقا للصحيفة، فإن كريستيانو رونالدو تغير مؤخرا، ويتصرف بشكل مختلف تماما عما كان عليه، عندما وصل إلى تورينو في البداية.

وأشارت إلى أن رونالدو، لا يحاول رفع نسق زملائه في الملعب كما اعتاد، ولا يبدو أنه يستمتع بكرة القدم على الإطلاق، كما بات عصبيا وسريع الانفعال، وبعيدا جدا عن بقية لاعبي فريقه.

وتابعت الصحيفة، "يبدو أنه استسلم، ولم يعد يقاتل بنفس القدر الذي اعتاد عليه في المباريات.. لقد بدا مختلفا جدا أمام فيورنتينا، وهي علامة مقلقة.. لم يعد حتى يحاول إخفاء هذه المشاعر، كما يظهر معزولا على أرضية الملعب ، ويبدو كذلك أن رونالدو يقترب أكثر فأكثر من مغادرة يوفنتوس".

واعتبرت "لا غازيتا ديلو سبورت" أن الحالة المزاجية لـ"الدون"، لا تساعده على الأداء، لذا خاض ثلاث مباريات على التوالي دون تسجيل أي هدف.

وذكرت الصحيفة نفسها، أن رونالدو يريد الرحيل عن "السيدة العجوز" بنهاية الموسم الجاري، وأنه كلف وكيله خورخي مينديز، بمهمة إيجاد ناد جديد له في الموسم المقبل، حيث وصلت العلاقة بينه وبين يوفنتوس إلى مرحلتها الأخيرة.

وأضافت أن ريال مدريد استبعد فكرة إعادة رونالدو لصفوفه، موضحة أن مانشستر يونايتد يظل خيارا أمام الدون وكذلك باريس سان جيرمان، لكنه سيكون بحاجة إلى خفض راتبه البالغ 31 مليون يورو سنويا، إذا كان يريد مغادرة اليوفي.

ويمر كريستيانو رونالدو بأطول فترة جفاف، منذ تعرضه لإصابة خلال موسمه الأول في إيطاليا، بحسب الصحيفة، فقد صام النجم البرتغالي عن التهديف، في آخر ثلاث مباريات خاضها في الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليقترب من أسوأ رقم له بقميص "البيانكونيري"، حيث أخفق "صاروخ ماديرا" في هز الشباك أمام كل من جنوى وبارما وفيورنتينا، على الترتيب، بينما غاب عن مباراة أتالانتا بعد أن شعر بعدم الراحة في التدريبات.

وتعرض الدون البرتغالي لانتقادات لاذعة بعد مباراته أمام مضيفه فيورنتينا (1-1) يوم الأحد الماضي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ33 من "الكالتشيو"، حيث كان الحاضر الغائب في المباراة، وقالت عنه صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" إنه أسوأ لاعب في يوفنتوس على أرض الملعب.

وتأتي هذه الانتقادات لرونالدو البالغ من العمر 36 عاما، بالرغم من أنه يقدم أداء جيدا مع يوفنتوس هذا الموسم (2020-2021) فقد أحرز 32 هدفا خلال مشاركته في 37 مباراة في جميع المسابقات، إضافة إلى أربع تمريرات حاسمة، ويتصدر "صاروخ ماديرا" ترتيب هدافي "الكالتشيو" برصيد 25 هدفا سجلها خلال 29 مباراة.

ويعتبر رونالدو (36 عاما) اللاعب صاحب الأعلى أجرا في الدوري الإيطالي براتب سنوي يقدر بنحو 30 مليون يورو، وينتهي عقده مع الفريق الإيطالي مع نهاية الموسم المقبل.

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