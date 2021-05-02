بالفيديو: مدافع دورتموند يتعرض لإصابة مرعبة وغير مألوفة

وفي الدقيقة 63 من المباراة، حاول موري قطع الكرة من أمام أحد لاعبي هولشتاين، فمدد قدمه اليمنى إلى أقصى حد إلى الأمام، ونجح في لمس الكرة، لكن قدمه اصطدمت بعد ذلك بالأرض، ليتعرض إلى التواء حاد قد يكون تسبب له في كسر.وكان المشهد مرعبا بالنسبة إلى كل من تابع اللقطة، باعتبار أن الإصابة غير مألوفة في ملاعب كرة القدم.