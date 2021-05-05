رابطة "الليغا" تفتح تحقيقا مع لاعبي برشلونة بسبب "وجبة غداء ميسي"

وحسب برنامج "الشيرنغيتو" الشهير، فإن لاعبي برشلونة خالفوا البروتوكول الاحترازي الخاص بفيروس كورونا في إسبانيا.وأشار التقرير إلى أن لاعبي برشلونة مهددون بالتعرض لغرامة تصل إلى 60 ألف يورو.وذكرت العديد من التقارير الإسبانية أن ميسي جمع لاعبي برشلونة، يوم الاثنين في منزله على مأدبة غداء، من أجل الاحتفال بالفوز على فالنسيا، والتعهد بالفوز بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، وقررت رابطة "الليغا" فتح تحقيق في الواقعة.يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة متخلفا عن الوصيف غريمه ريال مدريد بالمواجهات المباشرة، وعن المتصدر أتلتيكو مدريد بفارق نقطتين.