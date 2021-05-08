رسمياً.. بايرن ميونخ بطلاً للدوري الألماني بهدية من دورتموند

وخلال المباراة التي جمعتهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل دورتموند، أنهى أصحاب الأرض أحلام الضيوف في إطالة أمد المنافسة على الدوري الألماني لوقت قليل، بالفوز عليهم بنتيجة 3-2، في الجولة 32 من المسابقة.وجمدت تلك الخسارة رصيد لايبزيج عند 64 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني، بفارق 7 نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر، مع تبقي مباراتين فقط للوصيف على نهاية المسابقة، بما يستحيل معه تعويض الفارق.وحسم البافاري بذلك اللقب رسميا للمرة الـ31 في تاريخه، والتاسعة على التوالي، قبل أن يخوض مباراته ام بروسيا مونشنجلادباخ في الجولة ذاتها في وقت لاحق الأحد.وعادل بايرن ميونخ بذلك إنجاز يوفنتوس الإيطالي، كأكثر فريق توج بأحد ألقاب الدوريات الخمسة الكبرى لعدد مرات متتالية، بعد احتكر لقب البوندسليجا بداية من موسم 2012-2013 وحتى الموسم الحالي 2020-2021.