بالفيديو: الخطأ الفادح الذي ارتكبه ميسي وتسبب بادارك ليفانتي التعادل

وبينما كان برشلونة في وضع مريح خلال تقدمه في النتيجة بهدفين مقابل هدف واحد، حاول لاعبوه امتصاص ضغط ليفانتي من خلال تبادل الكرة فيما بينهم في المنطقة الخلفية، حيث مرر الحارس مارك أندري تير شتيغن، الكرة للظهير الأيمن سيرجي روبيرتو، الذي مررها بدوره للاعب الوسط سيرجيو بوسكيتش، قبل أن يرسلها الأخير بلمسة واحدة إلى ميسي، الذي كان تحت الضغط.وعلى غير العادة، لم يحسن "البرغوث التعامل مع الكرة، حيث ارتطمت بقدمة اليسرى لتذهب إلى مهاجم ليفانتي، خوسي لويس موراليس، الذي تبادل الكرة بشكل رائع مع زميله روجر مارتي عند حافة المنطقة، فهيأها له الأخير داخلها فسددها قوية بيسراه على الطاير وأسكنها على يسار تير شتيغن، في الدقيقة 60.