بنزيما يعود لتمثيل الديوك في بطولة يورو 2020

وكانت التقارير الصحافية قد أكدت بأن كريم بنزيما سوف ينضم للمنتخب الفرنسي عقب تألقه وإبداعه مع ريال مدريد وكونه من أفضل مهاجمي العالم حاليًا.وكان بنزيما قد تم استبعاده من المنتخب الفرنسي منذ عام 2016 على خلفية أزمته مع ماتيو فالبوينا زميله بالفريق والتي وصلت للمحاكم وتم معاقبة مهاجم ريال مدريد بعدم تمثيل الديوك.