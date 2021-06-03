بالفيديو: رونالدو يكشف عن الهدف الأفضل واللقب الأغلى في مسيرته

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي عن هدفه المفضل وتحدث عن اللقب الأغلى خلال مسيرته الفنية.

وقال رونالدو في تصريحات خلال مؤتمر صحفي كسفير رسمي مع قناة "Livescore" على موقع يوتيوب الأربعاء ردا على سؤال عما إذا كان هناك أي مباريات فردية يعتبرها الأعظم بمسيرته حتى الآن: "بداية يورو 2016 كانت جيدة لي ولكني كنت حزينا بسبب إصابتي في النهائي أمام فرنسا".

وأضاف قائد المنتخب البرتغالي: "مع نهاية المباراة كنت أبكي من السعادة، لقد عشت ثلاثة مشاعر مختلفة خلال المباراة ولكن شعور نهاية المباراة كان لا يصدق، إنه غالبا اللقب الأهم الذي فزت به في مسيرتي".

وردا على سؤال: "ما هو أفضل هدف في مسيرتك الكروية؟"، أجاب رونالدو: "كما تعلم، لقد سجلت 777 هدفا في مسيرتي، ومن المؤسف أن واحدا منها فقط هو الأفضل على الإطلاق".

وتابع: "من سوء الحظ ولكن للأسف يجب أن أذكر بأن هدفي المفضل سجلته أمام فريقي الحالي يوفنتوس وأمام صديقي العزيزي جانلويجي بوفون في دوري أبطال أوروبا. يمكنني أن أقول إنه أفضل أهدافي على الإطلاق طوال مسيرتي".