ربع نهائي كأس العراق.. موعد مباراتي اليوم
تستكمل، اليوم الجمعة، مباريات ربع نهائي كأس العراق لكرة القدم باقامة مواجهتين.
ويستضيف زاخو على ملعبه نادي القوة الجوية في الرابعة والنصف عصراً، بينما سيكون ملعب الشعب الدولي مسرحاً لمباراة فريق الشرطة مع ضيفه الميناء في الساعة الثامنة مساءً، في ختام دور ربع نهائي كأس العراق لكرة القدم.
وكان فريقا الزوراء والكرخ تأهلا يوم امس الى نصف نهائي المسابقة، بعد فوز الاول على الحدود بركلات الترجيح والثاني على نفط البصرة 2 – 1 .
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