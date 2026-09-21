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السومرية نيوز – رياضة
نشر الاتحاد العراقي لكرة القدم، مقطع فيديو يتضمن وصول المنتخب العراقي الى الملعب المخصص لاجراء وحدته التدريبية استعدادا لخليجي 27.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-576647-639256036693753893.jpeg
شاهد بالفيديو.. المنتخب العراقي يستعد لخليجي 27
رياضة
2026-09-21 | 12:01
2026-09-21T12:01:32+00:00
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225 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
نشر
الاتحاد العراقي لكرة القدم
، مقطع فيديو يتضمن وصول المنتخب العراقي الى الملعب المخصص لاجراء وحدته التدريبية استعدادا لخليجي 27.
ووفقا للاتحاد فان "منتخبنا الوطنيّ وصل إلى ملعبِ التدريباتِ الفرعيّ في مدينةِ الجوهرة الرياضة بجدّة لخوضِ وحدةٍ تدريبيةٍ تأهباً لمُواجهةِ نظيره العُماني يوم الأربعاء ضمن الجولةِ الأولى من بُطولةِ خليجي
الديار العربية
27".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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