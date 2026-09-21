لامين جمال يستفز مبابي بعد الهزيمة امام اتلتيكو

وجاء تفاعل لامين جمال في ظل المنافسة المحتدمة مع مبابي على ، والتي يتنافس عليها الثنائي ضمن قائمة المرشحين لجائزة عام 2026، على أن يتم الإعلان عن الفائز خلال الحفل المقرر إقامته في العاصمة البريطانية يوم 26 أكتوبر 2026.وشهدت الأيام الماضية تصريحات متبادلة من قبل الثنائي لامين جمال ومبابي بشأن أحقية كل منهما في حصد لعام 2026.وكان نجم برشلونة الصاعد قد أكد في تصريحات سابقة أنه ومبابي هما أفضل لاعبين في العالم حاليا، لكنه شدد على أنه يستحق الفوز بالكرة الذهبية هذا العام، مستندا إلى الألقاب التي حققها مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، بينما تحدث مبابي بدوره عن حظوظه في المنافسة على الجائزة خلال الفترة الماضية.وتفاعل لامين جمال مع منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشره مارك بوبيل عقب سقوط بقيادة مبابي أمام (1-2) في " " الذي جمعهما مساء أمس الأحد، في قمة مباريات الجولة السابعة من .ونشر بوبيل صورة له أثناء تدخله على ، ليرد لامين بسلسلة من الرموز التعبيرية النارية، في إشارة إلى تفاعله مع لقطة المباراة ونتيجتها.وجاء تفاعل لامين جمال في ظل المنافسة المحتدمة مع مبابي على جائزة الكرة الذهبية، والتي يتنافس عليها الثنائي ضمن قائمة المرشحين لجائزة عام 2026، على أن يتم الإعلان عن الفائز خلال الحفل المقرر إقامته في العاصمة لندن يوم 26 أكتوبر المقبل.وتجمد رصيد بعد هذه الهزيمة عند 15 نقطة ليتراجع إلى المركز الرابع بفارق 6 نقاط خلف برشلونة المتصدر، بينما رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 16 نقطة ليرتقي إلى وصافة جدول الترتيب.ويعد برشلونة الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة خلال الموسم الحالي 2026-2027 بعد مرور 7 جولات من الدوري، بينما خسر أتلتيكو مباراة وتعادل في أخرى، في حين تعرض فريق مدريد لهزيمتين حتى الآن.