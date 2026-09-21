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لامين جمال يستفز مبابي بعد الهزيمة امام اتلتيكو

رياضة

2026-09-21 | 09:53
لامين جمال يستفز مبابي بعد الهزيمة امام اتلتيكو
93 شوهد

استغل نجم برشلونة الصاعد، لامين جمال، هزيمة ريال مدريد أمام جاره اللدود أتلتيكو في "ديربي" العاصمة مدريد، ليوجه استفزازا جديدا لمنافسه الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق الملكي.

وجاء تفاعل لامين جمال في ظل المنافسة المحتدمة مع مبابي على جائزة الكرة الذهبية، والتي يتنافس عليها الثنائي ضمن قائمة المرشحين لجائزة عام 2026، على أن يتم الإعلان عن الفائز خلال الحفل المقرر إقامته في العاصمة البريطانية لندن يوم 26 أكتوبر 2026.
وشهدت الأيام الماضية تصريحات متبادلة من قبل الثنائي لامين جمال ومبابي بشأن أحقية كل منهما في حصد جائزة الكرة الذهبية لعام 2026.
وكان نجم برشلونة الصاعد قد أكد في تصريحات سابقة أنه ومبابي هما أفضل لاعبين في العالم حاليا، لكنه شدد على أنه يستحق الفوز بالكرة الذهبية هذا العام، مستندا إلى الألقاب التي حققها مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، بينما تحدث مبابي بدوره عن حظوظه في المنافسة على الجائزة خلال الفترة الماضية.
وتفاعل لامين جمال مع منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشره مارك بوبيل عقب سقوط ريال مدريد بقيادة مبابي أمام أتلتيكو مدريد (1-2) في "ديربي" مدريد الذي جمعهما مساء أمس الأحد، في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ونشر بوبيل صورة له أثناء تدخله على كيليان مبابي، ليرد لامين بسلسلة من الرموز التعبيرية النارية، في إشارة إلى تفاعله مع لقطة المباراة ونتيجتها.
وجاء تفاعل لامين جمال في ظل المنافسة المحتدمة مع مبابي على جائزة الكرة الذهبية، والتي يتنافس عليها الثنائي ضمن قائمة المرشحين لجائزة عام 2026، على أن يتم الإعلان عن الفائز خلال الحفل المقرر إقامته في العاصمة الإنجليزية لندن يوم 26 أكتوبر المقبل.
وتجمد رصيد نادي ريال مدريد بعد هذه الهزيمة عند 15 نقطة ليتراجع إلى المركز الرابع بفارق 6 نقاط خلف برشلونة المتصدر، بينما رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 16 نقطة ليرتقي إلى وصافة جدول الترتيب.
ويعد برشلونة الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة خلال الموسم الحالي 2026-2027 بعد مرور 7 جولات من الدوري، بينما خسر أتلتيكو مباراة وتعادل في أخرى، في حين تعرض فريق ريال مدريد لهزيمتين حتى الآن.
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