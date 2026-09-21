عقوبة صارمة على حكم مباراة ريال مدريد وأتلتيكو

وقال مينغويل عبر حسابه على منصة "إكس"، إن اعتبرت أداء أورتيز أرياس خلال المباراة سلبيًّا، مشيرًا إلى أن المعطيات المتداولة تفيد باتخاذ قرار يقضي بـإيقاف الحكم، وذلك على خلفية تقييم مستواه في المواجهة التي انتهت بفوز بنتيجة 2-1.ويأتي هذا التطور في ظل الأزمة التحكيمية الكبيرة التي تفجرت عقب الديربي، بعدما أثارت قرارات أورتيز أرياس جدلًا واسعًا، خاصة في عدد من الحالات التي اعتبر أنها كان يجب أن تنتهي بإشهار بطاقات حمراء ضد لاعبي أتلتيكو.وكانت أبرز الحالات المثيرة للجدل تدخل كريستيان روميرو ضد ، بعدما وضع مدافع أتلتيكو قدمه على ركبة لاعب ريال ، وهي الواقعة التي راجعها الحكم عبر تقنية الفيديو، لكنه اكتفى بمنح روميرو بطاقة صفراء.كما أثارت واقعة كانغ إن لي ضد فيديريكو جدلًا آخر، بعدما تعرض لاعب ريال مدريد لتدخل قوي على الكاحل، دون أن يحصل لاعب أتلتيكو على بطاقة حمراء أو حتى صفراء، وفقًا لما اعتبره من أبرز الأخطاء المؤثرة في المباراة.في المقابل، احتسب أورتيز أرياس ركلة جزاء لصالح أتلتيكو مدريد في الشوط الثاني، قبل أن يعود إلى تقنية الفيديو ويشهر البطاقة الحمراء في وجه مدافع ريال مدريد دين هايسن، ليكمل الفريق الملكي المباراة بـ10 لاعبين.وسجل غريمالدو هدف أتلتيكو الأول من ركلة الجزاء، قبل أن يضيف جوناثان ديفيد الهدف الثاني، بينما قلص أنطونيو روديغر الفارق لريال مدريد في الدقائق الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض 2-1.وتصاعدت حدة الغضب داخل ريال مدريد عقب المباراة، حيث نشر النادي تقريره الرسمي عن اللقاء تحت عنوان: "تحكيم فظيع يحسم الديربي"، ووجّه انتقادات مباشرة إلى أداء أورتيز أرياس، معتبرًا أن قراراته أثرت بصورة واضحة في مجريات المواجهة.كما دخلت قناة ريال مدريد الرسمية على خط الأزمة، وخصصت مساحة واسعة لمراجعة الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، معتبرة أن أتلتيكو كان من الممكن أن يخوض جزءًا من المباراة بتسعة لاعبين لو تم احتساب التدخلات المثيرة للجدل بالطريقة التي طالب بها النادي الملكي.ولم يكتفِ ريال مدريد وقناته الرسمية بالتصعيد، إذ شن ، للفريق، هجومًا قويًّا على أورتيز أرياس ولجنة تعيين الحكام عقب المباراة.وظهر المدرب في المؤتمر الصحفي وهو يحمل صورًا للحالتين الخاصتين بروميرو وكانغ إن لي، مؤكدًا أن التدخلين كانا يستحقان، من وجهة نظره، بطاقتين حمراوين، وأن المباراة كان يمكن أن تسير بصورة مختلفة تمامًا لو لعب أتلتيكو بتسعة لاعبين.وانتقد أيضًا تعيين أورتيز أرياس لإدارة الديربي، مشيرًا إلى أن الحكم يبلغ 41 عامًا ولا يملك خبرة دولية، كما شكك في قرارات لجنة الحكام.وبحسب مينغويل، فإن لجنة الحكام اعتبرت أداء أورتيز أرياس في الديربي سلبيًّا، واتخذت قرارًا بإيقافه.