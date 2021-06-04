رئيس نادي برشلونة السابق يتعرض لحادث دراجة مروع

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن تعرض جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة السابق، لكسر عظم الترقوة في حادث دراجة.

وبحسب الصحيفة فإن بارتوميو تعرض لسقوط حاد في نهاية الأسبوع الماضي أثناء ممارسته لركوب الدراجات في منطقة جبلية.

⚠️ El ex presidente del Barça sufrió un accidente en la Carretera de les Aigües el pasado fin de semanahttps://t.co/eG0LHu3Pja — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 4, 2021

وأوضحت الصحيفة أن الحادث وقع في منطقة معروفة لممارسة الرياضة في جبل سيرا دي كولسيرولا، وأن على بارتوميو الخضوع لعملية جراحية لعلاج الترقوة المكسورة.

وأشارت ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن بارتوميو، البالغ من العمر 58 عاما، يحتاج لفترة من الوقت حتى يتمكن من استعادة الحركة في ذراعه.

وترأس بارتوميو برشلونة في يناير 2014، قبل أن يستقيل في أكتوبر الماضي تحت ضغط شديد، وخلفه خوان لابورتا بعد فوزه في الانتخابات التي أجربت في مارس الماضي.