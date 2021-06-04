صلاح على رأس قائمة الأفارقة المحترفين خارج القارة السمراء
أعلنت مجلة فرانس فوتبول ،اليوم الجمعة، عن تشكيل أفضل اللاعبين الأفارقة المحترفين خارج القارة السمراء عن الموسم المنتهي 2020-2021.
وجاء تشكيل فرانس فوتبول لأفضل الأفارقة المحترفين هذا الموسم كالتالي :
في حراسة المرمي : إدوارد ميندي " تشيلسي ".
خط الدفاع : أشرف حكيمي " إنتر ميلان " – كوليبالي " نابولي " – تابسوبا " باير ليفركوزن – رينيلدو " ليل ".
خط الوسط : هايدارا " لايبزيج " – كيسي " ميلان " – بيبو " هوفنهايم ".
خط الهجوم : رياض محرز " مان سيتي " – محمد صلاح " ليفربول " – يوسف النصيري " إشبيلية ".
البدلاء : ياسين بونو، أرون بوبيندزا، رامي بن سبعيني، نديدي، سيمي، أونواتشو.
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