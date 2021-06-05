كاسيميرو: جميع لاعبي منتخب البرازيل ضد استضافة بطولة كوبا أمريكا

أكد كاسيميرو قائد منتخب البرازيل أن جميع زملائه في المنتخب متحدون ضد استضافة بلادهم بطولة كوبا أمريكا هذا الصيف.

وقال كاسيميرو لقناة ”غلوبو“ البرازيلية: "لا يمكننا التحدث عن بطولة كوبا أمريكا، حتى لو كان الجميع يعلم رأينا".

وأضاف:“من الواضح أننا نفكر بشأن كوبا أمريكا، لكن علينا الآن أن نحترم التسلسل الهرمي، ونريد التعبير عن أنفسنا بشأنها، ولكن لسوء الحظ لا يمكننا ذلك".

وتابع كاسيميرو: "لن نتحدث عن كوبا أمريكا، قال تيتي بالفعل رأينا".

وأكمل: "كقائد للمنتخب لدينا موقفنا، ونريد أن نتحدث، ولكن هذه ليست اللحظة المناسبة".

وختم قائد البرازيل: "لست الوحيد، وليس فقط اللاعبون الذين ينشطون في أوروبا ضد استضافة البطولة، والكل متحد ضد الأمر".

وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ”كونميبول“ إقامة بطولة كوبا أمريكا في البرازيل، بداية من 13 يونيو الحالي.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في كولومبيا، والأرجنتين، ولكن تم استبعاد البلدين تواليًا بسبب قضايا سياسية، وجائحة كورونا.