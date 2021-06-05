وكيله يكشف حقيقة اعتزال غاريث بيل

وقال بارنيت، في تصريحات لمجلة ”Madridista Real“: ”كما هو معتاد في الصحف الإسبانية فهي ليست أخبارا موثوقا بها جدًا، ما يُقال عن بيل لا يفاجئني، إنها أخبار تافهة وأنا لست متفاجئًا“.وكانت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، قد قالت إن غاريث بيل يفكر في اعتزال كرة القدم بعد انتهاء منافسات ”يورو 2020″، وعلى الرغم من أن اللاعب لديه عقد لمدة موسم لكن النادي الملكي لا يفكر في الإبقاء عليه.وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب ليس مستعدًا للعب لفريق ريال مدريد مرة أخرى، وحال اعتزاله كرة القدم سيوفر على خزينة النادي 22 مليون يورو.وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن قرار الاعتزال يدور بشدة في رأس النجم الويلزي الذي سيسعى إلى حل العام الأخير من عقده مع ريال مدريد، خاصة أن العلاقات بين النادي ووكيله بارنيت جيدة.وأنهى بيل الإعارة مع توتنهام في الموسم المنتهي، وسيعود إلى ريال مدريد، حيث يتبقى له موسم في عقده مع ”الميرنغي“.