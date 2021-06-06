قبل مواجهة كمبوديا.. كاتانيتش ينتقد أرضية ملعب المباراة ويصفها بـ"المضحكة"
أبدى مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، اليوم الأحد، تفاؤله بتحقيق المنتخب نتائج جيدة في التصفيات الآسيوية المزدوجة رغم الأزمات التي واجهت المنتخب خلال رحلة التحضير والسفر إلى البحرين لخوض مباريات المجموعة الثالثة.
وقالَ كاتانيتش، في المؤتمر الصحفي لمباراة كمبوديا: "بالنسبة لفريقنا فجميع الأمور جيدة، لعبنا بعض المباريات الودية، وقدمنا مستويات جيدة، ونحن جاهزون لمباراة يوم غد، ونعرف ماذا سنفعل".
وأضافَ مدرب منتخبنا الوطني: "صحيح اننا لم نلعب مباراة رسمية منذ فترة طويلة، ولكنني واثق من الفريق، رغم أنني قلق من الوضع العام، فاللاعبون محجورون في الغرف، وأرضية ملعب المباراة مضحكة بالنسبة لي، ونأمل أن يعطينا هذا الوضع حافزا للفوز في المباريات".
وختمَ كاتانيتش: "في بعض المباريات تعتقد أنك ستفوز بها، ولكنك قد تخسرها في الأخير، وبالنسبة لفريقي فهو مركز بنسبة 120 %".
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا