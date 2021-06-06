بنزيما سعيد بعودته لمنتخب "الديوك"

وفي مقابلة مع صحيفة (ماركا)، قال بنزيما الذي غاب عن المنتخب بقرار من المدرب ديدييه ديشامب بسبب اتهامه بالتورط في قضية ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا، وعاد أيضا بقرار من نفس المدرب، "أشعر أنني أسعد شخص بالعالم".واوضح بنزيما "أكثر الأمور التي تسعدني هي أسرتي وكرة القدم. وفي ريال مدريد أنا سعيد جدا باللعب، والآن مع عودتي لفرنسا لخوض كأس اليورو، لا يسعني سوى الشعور بالفخر والسعادة والرغبة في بدء اليورو".وأضاف اللاعب أن "العودة كانت حلم بالنسبة لي والآن يجب أن أقدم كل شيء للفوز بلقب مع فرنسا".وفي السياق ذاته قال بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ان " مواطنه كريم بنزيما ظهر في المران الأول مع منتخب فرنسا وكأنه لم يغب من قبل عن المنتخب".واشار بوجبا الى ان " وجود بنزيما سيضيف الكثير لفرنسا ، نعم مر وقت طويل على آخر مرة تواجد فيها معنا ولكنه ظهر في المران وكأنه لم يغب من قبل".