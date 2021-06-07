استبعاد بوسكيتس من معسكر منتخب إسبانيا

وذكر الاتحاد الإسباني في بيان "يؤسفنا الإعلان عن ثبوت إيجابية مسحة قائد المنتخب، سرجيو بوسكيتس، التي أجريت صباح الأحد في معسكر الفريق في لاس روثاس، مع العلم أن بقية مسحات الفريق والجهاز الفني جاءت سلبية".وأضاف البيان، "اتخذت الخدمات الطبية في الاتحاد الإسباني، جميع الإجراءات اللازمة في هذه الحالة، وفقا للبروتوكولات التي وضعتها كل من وزارة الصحة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث غادر اللاعب المعسكر في سيارة طبية".وأكمل انه "سيتم تقييم الإجراءات الرياضية المناسبة قريبا، اعتمادا على تطور حالة قائد المنتخب الوطني".وتوجد مخاوف من أن يكون اللاعب قد نقل العدوى إلى بعض زملائه، وهو ما ستكشفه المسحات المقبلة لكل المتواجدين في معسكر "لاروخا".وبحسب البروتوكول الطبي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، سيتم عزل المنتخب الإسباني بالكامل في الأيام المقبلة، وهو ما يعني إلغاء مباراته الودية، غدا الثلاثاء، والتي كانت ستجمعه بنظيره الليتواني، على أن يخوض فريق الشباب تحت 21 عاما اللقاء بدلا منه.ويلعب المنتخب الإسباني في بطولة كأس أمم أوروبا التي تنطلق منافساتها الجمعة المقبل، ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات بولندا، والسويد، وسلوفاكيا.