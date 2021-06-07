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حدد سعر هالاند.. دورتموند يوجه صفعة للأندية الكبرى

رياضة

2021-06-07 | 11:53
حدد سعر هالاند.. دورتموند يوجه صفعة للأندية الكبرى
306 مشاهدة

وجه بروسيا دورتموند الألماني، صفعة جديدة للأندية الكبرى التي تسعى للتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

وسبق أن ذكرت تقارير، أن بروسيا دورتموند يريد الحصول على 180 مليون يورو للسماح برحيل هالاند هذا الصيف، لكن صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية قالت: إن دورتموند يريد الحصول على 172 مليون جنيه إسترليني.

وأثبت هالاند، البالغ من العمر 20 عامًا، أنه أحد أفضل المهاجمين في العالم منذ انضمامه لبروسيا دورتموند في يناير 2020، حيث سجل 57 هدفا في 59 مباراة مع النادي الألماني.

وبات هالاند هدفا لكبار أوروبا، وخاصة ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي، لكن بروسيا دورتموند يقف بثبات، خاصة أنه يربط هالاند بعقد حتى يونيو 2024.

ووفقا للصحيفة فإن إتمام صفقة التعاقد مع هالاند مقابل 172 مليون جنيه إسترليني سيجعل المهاجم النرويجي ثاني أغلى انتقال في تاريخ كرة القدم، بعد صفقة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة لباريس سان جيرمان صيف 2017 مقابل 198 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب ”ديلي إكسبريس“ فإنه من غير المحتمل أن أيا من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون مستعدا لدفع المبلغ الذي يطلبه بروسيا دورتموند للتعاقد مع هالاند، خاصة أن رغبة مانشستر يونايتد في الحصول على مهاجم جديد تراجعت بعدما جدد عقد إدينسون كافاني.

وفي الوقت ذاته يبحث مانشستر سيتي عن مهاجم قوي بعد رحيل هدافه التاريخي، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الذي انضم لبرشلونة في صفقة انتقال حر.
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