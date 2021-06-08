السيتي يثير الجدل حول مستقبل ميسي عبر" الشيرنجيتو"

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة الشهر الجاري، ويحق للاعب الأرجنتيني التوقيع لأي نادٍ مجانًا.ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو"، فإن خورخي ميسي، والد ووكيل لاعب برشلونة، تلقى اتصالًا جديدًا من مسؤولي مانشستر سيتي.ولم يحصل ميسي على أي عرض رسمي من برشلونة من أجل تجديد عقده حتى الآن.وكانت تقارير عدة قد أشارت إلى عرض مبدئي طرحه رئيس برشلونة خوان لابورتا على ميسي، يشمل التوقيع على عقد يمتد إلى 10 سنوات.ولن يستمر ميسي "وفقا للعرض المبدئي" في برشلونة سوى لعامين فقط، ثم يسمح له بعد ذلك بالانتقال إلى الدوري الأمريكي.وأضافت التقارير أنه تم الاتفاق على هذه التفاصيل "بشكل ودي" بين الرئيس خوان لابورتا ووالد ميسي.