يورو 2020.. هكذا ستعيد بودابست "متعة كرة القدم" بعد الحرمان

وأعلنت العاصمة الهنغارية بودابست، أنها ستفتح الحضور الجماهيري بالكامل، في استاد بوشكاش الوطني، الذي سيحتضن 4 مباريات خلال بطولة أمم أوروبا المقبلة.وعلى عكس بقية الملاعب، التي ستستمح بنسبة معينة من سعة الملعب للحضور الجماهيري، سنشهد في يورو 2020 مباريات بجماهير كاملة وصاخبة.وستستضيف بودابست مباراتي منتخب هنغاريا أمام فرنسا والبرتغال، أمام أكثر من 60 ألف متفرج، كما ستحتضن موقعة فرنسا والبرتغال في المجموعة السادسة، بالإضافة لمباراة في دور الـ16.وقد تعيد بودابست تجربة الملعب الممتلئ، والتي حرم منها الجماهير لأكثر من عام، منذ تفشي جائحة كورونا.وتترقب الجماهير تلك التجربة، التي قد تكون الأجمل خلال بطولة أمم أوروبا، ولكنها في نفس الوقت "غريبة" في زمن التباعد الاجتماعي.