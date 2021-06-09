ديديه ديشامب يكشف طبيعة إصابة بنزيما

كشف المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديديه ديشامب، طبيعة الإصابة التي تعرض لها مهاجم فريقه كريم بنزيما، خلال المباراة الودية ضد بلغاريا، أمس الثلاثاء.

وشعر بنزيما، العائد إلى صفوف المنتخب بعد طول غياب، بألم في ركبته، ما دفع ديشامب إلى استبداله في الدقيقة 39 بالمهاجم أوليفييه جيرو.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لقد تعرض كريم بنزيما لكدمة، لقد شعر بألم عضلي شديد، ولم يكن هناك أي سبب للمجازفة".

وأضاف "إنها مجرد كدمة.. هناك إصابات أخرى أقوى في الكاحل أو الركبة، وبشكل عام، لدينا جهاز طبي على أعلى مستوى، نعرف تماما ما يجب أن نقوم به".

وشدد "لن نكون بحاجة للتساؤل يوميا، كيف أصبحت حالة بنزيما؟، بل سيتحسن تدريجيا، ليس لدي أي مخاوف".

وكان بنزيما يخوض مباراته الثانية مع المنتخب الفرنسي، بعد غياب لخمسة أعوام ونصف بسبب قضية الشريط الجنسي لزميله السابق في "الديوك"، ماتيو فالبوينا.

وفاز المنتخب الفرنسي على نظيره البلغاري بثلاثية نظيفة، في آخر بروفة ودية لأبطال العالم قبل انطلاق مشوارهم في المجموعة الحديدية لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، التي تضم البرتغال حامل اللقب، وألمانيا، والمجر.