قبيل انطلاق اليورو.. ازمة بين نجمين في منتخب فرنسا تهدد استقرار الفريق

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية خيوط الأزمة بأن "كيليان مبابي كان غاضبًا ليلة الثلاثاء من تصريحات زميله أوليفيه جيرو، التي أشار خلالها إلى أنه لم يجد مساندة كافية من زملائه، ولم يمرروا إليه الكرة كثيرًا ودية بلغاريا".وأضافت الصحيفة أن "ما قاله جيرو أغضب كيليان بشدة، وشعر من خلاله بالهجوم الشديد، ووصل الأمر إلى أن مهاجم باريس أراد الظهور في مؤتمر صحفي للرد على زميله".وبدأ جيرو، مواجهة بلغاريا على مقاعد البدلاء، وشارك بديلًا في الدقيقة 39 لكريم بنزيما بعد تعرض الأخير، لإصابة فوق الركبة اليمنى.ونجح مهاجم تشيلسي في تسجيل هدفين، عززا فوز فرنسا على بلغاريا بثلاثية، في آخر البروفات الودية للديوك قبل يورو 2020.ويتنافس أبطال العالم في مجموعة الموت، بجوار ألمانيا، البرتغال حامل اللقب والمجر.