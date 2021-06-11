بطولة امم اوروبا تنطلق اليوم بلقاء ناري

ويدخل المنتخب الإيطالي اللقاء بمعنويات عالية تحت قيادة مدربه روبيرتو مانشيني، علما أن آخر هزيمة تلقاها "الآتزوري"، تعود إلى عام 2018.وتعرض المنتخب الإيطالي لضربة موجعة، حيث غادر لورينتسو بليغريني لاعب وسط روما التشكيلة بسبب الإصابة، كذلك تشير تقارير إلى غياب لاعب الوسط ماركو فيراتي عن المباراة بسبب إصابة بالركبة، وسط توقعات أن يعاود الانضمام للمنتخب الإيطالي في مباراته الثانية أمام سويسرا.وتواجه إيطاليا مهمة صعبة أمام المنتخب التركي الذي فاجأ في مباريات دولية منتخبات قوية، حيث حصد أربع نقاط من مباراتين أمام فرنسا بطلة العالم في تصفيات بطولة أوروبا، وفاز على هولندا بتصفيات كأس العالم، وتعادل مع ألمانيا وكرواتيا وديا.ويرى مراقبون أن قوة المنتخب التركي تكمن في خط دفاعه رغم غزارة التهديف أيضا، إذ استقبلت شباكه 3 أهداف في 10 مباريات بتصفيات بطولة أوروبا، وهو ما يعود بشكل رئيسي لتألق شالار سويونجو لاعب ليستر، ومريه دميرال لاعب يوفنتوس.ومن نقاط القوة التي يتمتع بها المنتخب التركي أيضا، وجود المهاجم براق يلماز، الذي توّج مع ناديه ليل، بلقب الدوري الفرنسي، بعد تسجيله 16 هدفا في 28 مباراة، كما سجل للمنتخب الوطني 5 أهداف في 4 مباريات هذا العام.