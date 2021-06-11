متفوقاً على ميسي ووصيفاً لرونالدو.. رقم قياسي للاعب إماراتي

وحل النجم الإماراتي في المركز الثاني على الصعيد الدولي وصيفا للنجم البرتغالي المتصدر كريستيانو رونالدو الذي يحمل في رصيده 104 هدفاً، بينما تراجع الهندي سونيل شيتري إلى المركز الثالث برصيد 74 هدفاً، وجاء النجم ليونيل ميسي في المركز الرابع برصيد 72 هدفاً، وحل ليفاندوفسكي خامساً برصيد 66 هدفاً.ونجح النجم الإماراتي علي مبخوت في تسجيل هدفين في لقاء منتخب بلاده مساء اليوم ضد نظيره الإندونيسي في الجولة الثالثة من مباريات الدور الثاني للمجموعة السابعة للتصفيات الأسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس اسيا 2023، والذي انتهى بفوز عريض لمنتخب الإمارات بخماسية نظيفة، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في المجموعة السابعة التي يتصدرها فيتنام برصيد 17 نقطة بعد فوزه مساء اليوم علي ماليزيا بهدفين مقابل هدف وتبقى موقعة الحسم بين الفريقين الثلاثاء المقبل.