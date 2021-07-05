انس الجابر تحقق الحلم وتصل الى ربع نهائي ويمبلدون
حققت اللاعبة التونسية أنس جابر، اليوم الإثنين، إنجازًا جديدًا بعد بلوغ ربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس.
وتغلبت أنس جابر، على البولندية إيجا شيانتيك المصنفة التاسعة عالميًا، بمجموعتين لمجموعة واحدة، بعد ساعة و41 دقيقة من اللعب.
وتقدمت اللاعبة التونسية في المجموعة الأولى 3-1، قبل أن تتعادل البولندية 3-3، لكن أنس أحدثت الفارق بنتيجة 5-3.
لكن شيانتيك أدركت التعادل وكسرت إرسال أنس جابر، وفازت بالمجموعة الأولى 7-5.
ورغم خسارة المجموعة الأولى، دخلت أنس جابر، المجموعة الثانية بقوة وثقة، وتقدمت 4-0 حتى حسمت المجموعة بنتيجة 6-1.
واستمرت سيطرة أنس جابر، وحسمت المجموعة الثالثة بنتيجة 6-1.
وستواجه أنس جابر في ربع النهائي، البيلا روسية أرينا سابالينكا، التي فازت على إيلينا ريباكينا، بمجموعتين لواحدة.
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