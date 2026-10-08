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رونالدو يرد على إعلامي إنجليزي وسط أزمة البرتغال: وجهه يشبه التفاحة

رياضة

2026-10-08 | 09:47
رونالدو يرد على إعلامي إنجليزي وسط أزمة البرتغال: وجهه يشبه التفاحة
261 شوهد

لم تنته تداعيات الأزمة بين كريستيانو رونالدو ومدرب البرتغال جورج جيسوس عند مغادرته معسكر المنتخب إذ دخل "الدون" في مواجهة ساخرة مع الإعلامي ورجل الأعمال الإنجليزي سايمون جوردان.

وكشف الإعلامي البريطاني بيرس مورغان عن تعليق خاص أرسله إليه رونالدو، بعد مشاهدته مقطعا من نقاش جمعه بجوردان حول الأزمة الأخيرة للنجم البرتغالي مع منتخب بلاده.
وقال مورغان في برنامج Sports Uncensored إن رونالدو علق على جوردان قائلا: "هذا الرجل الأشقر عليه التوقف عن حقن البوتوكس، إنه يشبه التفاحة".
وأضاف مورغان ساخرا أن رونالدو يرى أن وجه جوردان أصبح ناعما بصورة مثيرة للشك بسبب البوتوكس.
وكان جوردان دخل في نقاش حاد مع مورغان في برنامج White &amp; jordan عبر شبكة TalkSport، بعدما دافع الأخير عن رونالدو وانتقد طريقة تناول الإعلام لأزمته مع جيسوس.
وسأل جوردان مورغان عما إذا كان يعتقد أن سلوك رونالدو قد يكون أحد الأسباب الرئيسية وراء الأزمات المتكررة التي يواجهها اللاعب في الفترة الأخيرة.
ورد مورغان بسخرية متسائلا عما إذا كان جوردان قد لعب كرة القدم من قبل، ليرد الأخير بأنه سبق أن امتلك ناديا وتعامل مع اللاعبين، قبل أن تتصاعد حدة الحوار بينهما.
وبعد انتشار مقطع المواجهة، أرسله مورغان إلى رونالدو الذي لم يفوت الفرصة للرد بطريقته الساخرة.


وتأتي تصريحات رونالدو في ظل أزمة تفجرت خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، بعدما غادر قائد البرتغال معسكر المنتخب إثر خلاف مع جيسوس.
وبحسب رواية رونالدو، كان من المقرر أن يشارك في مباراتي المنتخب خلال فترة التوقف، لكنه علم لاحقا أن المدرب لا يريد منه السفر إلى النرويج والدنمارك، وهو ما رفضه اللاعب معتبرا أن بقاءه في البرتغال لن يكون رسالة مناسبة لبقية زملائه.
وفي يوم مواجهة النرويج تغيرت الأمور، بعدما أخبره جيسوس خلال الغداء بأنه قد يشارك لمدة 30 دقيقة. وأكد رونالدو أن هذه المشاركة لم تكن ضمن برنامج التعافي والتدريب الخاص به، لكنه وافق وبدأ الاستعداد للمباراة.
وبالفعل بدأ النجم البرتغالي عمليات الإحماء مع انطلاق الشوط الثاني، لكنه بقي على مقاعد البدلاء ولم يدخل أرض الملعب. ويرى رونالدو أن جيسوس لم يف بالوعد الذي قطعه له، وهو ما تسبب في تصاعد الخلاف بين الطرفين.
وبعد المباراة اعترف رونالدو بأنه أخطأ عندما لم يتوجه لشكر الجماهير البرتغالية التي سافرت خلف المنتخب، وقدم اعتذاره لها.
كما كشف عن اجتماع لاحق جمعه بجيسوس وسيماو كوتينيو المدير الرياضي لنادي النصر، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا على توضيح ما حدث خلال المؤتمر الصحفي للمدرب.
لكن وفقا لرواية رونالدو لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وقال إنه سمع خلال اللقاء "عبارات عدوانية" شعر بأنها تجاوزت الحدود التي كان يتوقعها.
واعتبر رونالدو أن هذه الواقعة كانت المرة الثانية التي لا يلتزم فيها جيسوس بوعد قطعه له، مؤكدا أن ذلك أدى إلى انهيار الثقة بينهما ودفعه إلى مغادرة معسكر المنتخب.
ورغم ذلك تحمل قائد البرتغال مسؤولية قراره واعتذر لزملائه عن الرحيل، مؤكدا أنه لم يكن ينبغي له مغادرة المعسكر مهما كانت الخلافات. كما أقر بأن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم قد يعاقبه، مشددا على أنه لا يريد الحصول على أي معاملة خاصة باعتباره قائد المنتخب.

ورغم الأزمة نفى رونالدو أن تكون مغادرة المعسكر بمثابة نهاية لمسيرته الدولية. وأكد أنه لا يزال يريد اللعب مع البرتغال طالما حافظ على جاهزيته البدنية واستمر في تقديم مستويات جيدة وتسجيل الأهداف مع ناديه. وأشار في الوقت نفسه إلى أنه سيأتي وقت لإقامة "مباراة أو أكثر" لتوديعه، لكنه لا يرى أن ذلك الوقت قد حان بعد.
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