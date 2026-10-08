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اشتباك بالأيدي بين لاعبين في ريال مدريد.. ماذا يجري؟

رياضة

2026-10-08 | 08:28
اشتباك بالأيدي بين لاعبين في ريال مدريد.. ماذا يجري؟
المصدر:
ارم نيوز
1,644 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

كشفت إذاعة "كادينا سير" عن أجواء مقلقة تسود غرفة ملابس ريال مدريد، في ظل حالة من التوتر المستمرة منذ عدة أشهر، مشيرة إلى أن المدرب جوزيه مورينيو، الذي تولى المهمة هذا الصيف، لم ينجح حتى الآن في تغيير هذا الوضع.

وبعد فترة توقف طويلة امتدت لثلاثة أسابيع، يستأنف ريال مدريد منافساته، يوم السبت، بمواجهة فياريال على ملعبه، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، بعدما خسر أمام أتلتيكو مدريد 2-1 قبل فترة التوقف الدولي.

ويحتاج الفريق الملكي إلى استعادة توازنه سريعًا قبل خوض سلسلة من المباريات الصعبة، تبدأ بمواجهة خارج أرضه أمام روما، يوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، ثم مباراتي إشبيلية ولايبزيغ على ملعبه، قبل خوض الكلاسيكو أمام برشلونة يوم 25 أكتوبر.

ورغم تفرق لاعبي الفريق بين منتخبات بلادهم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، فإن الأجواء داخل غرفة الملابس لا تزال شديدة التوتر، إذ وصفتها "كادينا سير" بأنها "بعيدة كل البعد عن أن تكون مطمئنة".

وقال الصحفي أنطون مينا خلال برنامج "إل لارغيرو": "المشكلة الوحيدة هي أن الأجواء في غرفة الملابس لا تزال باردة بالقدر نفسه الذي كانت عليه قبل خمسة أشهر".

وأضاف أن مورينيو، رغم توليه قيادة الفريق هذا الصيف، لم يتمكن حتى الآن من تغيير ديناميكية مجموعة من اللاعبين الذين "لم تكن علاقتهم جيدة مع تشابي ألونسو أو أربيلوا".

ووفقًا للإذاعة، وصل الأمر إلى حد اشتباك لاعبين بالأيدي، دون الكشف عن هويتهما.

وأضاف التقرير: "هذه البرودة داخل غرفة الملابس، التي لم تنجح حتى حدة مورينيو في تبديدها، إلى جانب الاضطرابات المحيطة بقضية كيليان مبابي، خلقت أجواء متوترة، بعيدة كل البعد عن المثالية قبل خوض شهر أكتوبر بالغ الأهمية".

وعلى الجانب الآخر، شارك مبابي، يوم الأربعاء، في أول حصة تدريبية له مع ريال مدريد منذ تعرضه للإصابة خلال مباراة فرنسا وتركيا، التي انتهت بفوز فرنسا 1-0، في 25 سبتمبر الماضي.
 
وتسبب المهاجم الفرنسي في حالة من الاستياء داخل محيط ريال مدريد، بسبب خروجه بشكل غير متحفظ إلى أحد الملاهي الليلية، ونشره قصة مثيرة للجدل أثناء ركوب الدراجة، إلى جانب حالة الغموض التي أحاطت بجاهزيته البدنية.

لكن قائد المنتخب الفرنسي يبدو في حالة أفضل من الناحية البدنية، وأصبح متاحًا لمواجهة فياريال، حيث أكدت الإذاعة أن حالته البدنية مثالية، وهو ما قد يدفع مورينيو إلى إشراكه أساسيًّا.

وخلال هذا الأسبوع، أوضحت التقارير أن مورينيو عقد جلسة مع نجم المنتخب الفرنسي من أجل توجيهه، ودعوته إلى أن يكون أكثر تحفظًا في حياته خارج الملعب.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن "النادي يؤكد مجددًا أن مبابي بخير، ولا أحد يشير إلى أن مورينيو لن يدافع عنه بقوة خلال المؤتمر الصحفي يوم الجمعة".

كما أوضحت أن ريال مدريد لم يرَ، رسميًّا، أي أزمة في التصرفات الأخيرة لنجمه، ولا يتوقع النادي تعرض مبابي لصافرات استهجان من جماهير ملعب "سانتياغو برنابيو".
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