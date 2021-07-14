بالفيديو.. ترشيح 10 اهداف لاختيار الافضل بينها في أمم أوروبا

وتم تسجيل 142 هدفا خلال البطولة التي شارك فيها 24 منتخبا، اختار منها "اليويفا" 10 أهداف، ليتم التصويت عليها من قبل الجماهير لاختيار الهدف الفائز بجائزة الأفضل في البطولة القارية.الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف:1- هدف الإيطالي لورينزو إنسيني في شباك بلجيكا.2- هدف الفرنسي بول بوغبا في شباك سويسرا.3- هدف الكرواتي لوكا مودريتش في شباك إسكتلندا.4- هدف البلجيكي كيفين دي بروين في شباك الدنمارك.5- هدف التشيكي باتريك تشيك في شباك إسكتلندا.6- هدف الدنماركي ميكيل دامسغارد في شباك إنجلترا.7- هدف الإسباني ألفارو موراتا في شباك إيطاليا.8- هدف الأوكراني أندريه يارمولينكو في شباك هولندا.9- هدف الإيطالي فيديريكو كييزا في شباك إسبانيا.10- هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو في شباك هنغاريا.

❶❹❷ goals scored at EURO 2020 ... Here's 10 of the best 🔟 🙌



⚽️ It's time to pick your Goal of the Tournament! 👇@gazpromfootball #EUROGOTT — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 13, 2021

يذكر أن المنتخب الإيطالي توج بكأس الأمم الأوروبية بعد فوزه على نظيره الإنجليزي على أرضية ملعب "ويمبلي" في لندن بركلات الترجيح 3-2 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليرفع كأس البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1968.وأقيمت نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" التي تم تأجيلها عاما كاملا بسبب كورونا، في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونيخ، روما وبطرسبورغ".