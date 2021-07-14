تشيلسي يدخل في مفاوضات مع يوفنتوس لضم فيديريكو كييزا

وقال فالك عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء: "تشيلسي استفسر من نادي يوفنتوس بشأن ضم فيديريكو كييزا، العرض الأوليّ لبدء المفاوضات، وهو 100 مليون يورو، ولكن يوفنتوس رفض الرد".وبزغ اسم كييزا، جناح منتخب إيطاليا، بقوة خلال مشاركته في تتويج "الأزوري" بلقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، والذي انتهى منذ أيام، بالفوز في المباراة النهائية على إنجلترا، بركلات الترجيح.ونجح كييزا في تسجيل هدفين مهمين لمنتخب بلاده في الأدوار الإقصائية، رغم أنه بدأ البطولة كلاعب بديل، خاصة في الدور الأول الذي لم يظهر فيه إمكانياته.ودخل فيديريكو التاريخ مرتين، الأولى عندما أحرز هدف منتخب إيطاليا الأول في مرمى نظيره النمسا (2-1) في الدور ربع النهائي للبطولة، ليصبح أول لاعب يسجل هدفا، بعد والده في تاريخ نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا.وارتبط اسم كييزا بعدة أندية أوروبية، بعد يورو 2020، كان أبرزهم نادي ليفربول الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألماني.وبحسب ما ذكرته صحيفة "كوريري ديللو سبورت" مؤخرًا، فإن يوفنتوس لن يبيع كييزا هذا الصيف إلا عندما يتلقى عرضًا لا يقل عن 80 مليون يورو أو (68 مليون جنيه إسترليني) مقابل التخلي عن خدماته للبلوز، أو أي نادٍ آخر.ويبدو أن تشيلسي عازم على دخول سوق الانتقالات بقوة، حيث ارتبط اسم النادي -أيضًا- بضم النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند.وبحسب صحيفة "بيلد" فإن تشيلسي، علم بأن دورتموند لن يتخلى عن هالاند هذا الصيف، بأقل من 150 مليون جنيه إسترليني.وأوضحت الصحيفة، أن تشيلسي سيحتاج لعقد تلك الصفقة، إلى بيع الثلاثي: كالوم هدسون أودوي، حكيم زياش، وتامي أبراهام.