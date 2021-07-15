سان جيرمان يضع خطة لإفساد انتقال مبابي إلى ريال مدريد

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد يسعى لخطف مبابي من العاصمة الفرنسية، والأسابيع المتوترة تلوح في الأفق.وأضافت الصحيفة انه "يُدرك باريس سان جيرمان، أنه سيكون من الصعب إقناع مبابي بالتجديد، ولذلك كانت الإدارة تسعى لضم ميسي أو رونالدو، ولكن البرغوث على وشك التجديد لبرشلونة، لذا إذا لم يتعاقد النادي مع كريستيانو، فإن الخطة ستكون منح مبابي عقدًا لا يقترب منه أي لاعب آخر في كرة القدم الأوروبية".وأشار التقرير، إلى أن علاقة مبابي مع مدربه بوكيتينو جيدة، لكنه اتخذ قراره بالرحيل لخوض تحد جديد ليكون هو نجم المشروع، ويعرف أن استمراره في سان جيرمان يعني أنه سيكون الرجل الثاني خلف نيمار.وختمت الصحيفة انه "لا يستطيع باريس أن يعد مبابي بأي شيء مختلف لكنه يقدر على تقديم قدر كبير من المال له وانتظار مدى نجاح تلك الخطة".