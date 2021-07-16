اختفاء رباع أوغندي في اليابان قبل انطلاق الأولمبياد

وقالت شبكة "إن.إتش.كيه" التلفزيونية الرسمية، إن الرياضي هو رباع وإن أحد مسؤولي المدينة الواقعة في مقاطعة أوساكا لاحظ اختفاءه خلال فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد.وقال مسؤولون في المدينة إن الرياضي المفقود يبلغ من العمر 20 عاما وكان يتدرب كجزء من الفريق الأوغندي المكون من تسعة أعضاء في إيزوميسانو بمحافظة أوساكا.وأدرك زملاؤه في الفريق أن الرياضي كان غائبا ظهر يوم الجمعة عندما لم يتم تسليم عينة اختبار اللعاب الخاصة به ووجدوا غرفته بالفندق فارغة.وبعد الفشل في العثور عليه داخل الفندق، أخطر المسؤولون الشرطة لإجراء بحث أوسع.وتنطلق الألعاب الأولمبية التي تأجلت بسبب الوباء في 23 يوليو/تموز على الرغم من القلق المتزايد بشأن تصاعد العدوى في طوكيو.