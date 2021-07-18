ميسي يحقق رقما قياسيا خارج الملاعب (صورة)

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، رقما قياسيا باسمه وهذه المرة خارج الملاعب.

فقد حظيت صورة النجم الأرجنتيني وهو يحتفل بالفوز بكأس "كوبا أمريكا" بأكثر عدد من الإعجابات، لتصبح أكثر صورة لشخصية رياضية تنال هذا العدد من الإعجابات على "إنستغرام".

ونالت الصورة أكثر من 20 مليون إعجاب، وهو ما وصفته صحيفة "ميرور" البريطانية بالرقم القياسي.

وكتب ميسي على الصورة: "يا له من جنون جميل! هذا أمر لا يصدق! الحمد لله! نحن الأبطال!".

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني توج بلقب البطولة بعد تغلبه في المباراة النهائية على منتخب البرازيل بهدف نظيف.