اكتشاف حالتي كورونا جديدتين وسط الرياضيين المشاركين بأولمبياد طوكيو

ولم تحدد اللجنة المنظمة لمنافسات أولمبياد طوكيو 2020 المقرر إقامتها في الفترة بين 23 يوليو/تموز الجاري إلى الثامن من أغسطس/آب المقبل، الجنسيات والتخصصات التي يمارسها هؤلاء الرياضيون، لكنها أوضحت أنه ثبتت إصابة 4 رياضيين بـ"كوفيد-19" منذ وصول الوفود إلى العاصمة، مشيرة إلى أنها ستعلن كل يوم نتائج الاختبارات التي يتم إجراؤها يوميا على الرياضيين والمسؤولين المعتمدين للألعاب.كما أكدت اللجنة الأولمبية الدولية أن نتيجة فحص أحد أعضائها، وهو الكوري الجنوبي سونج مين ريو، جاءت إيجابية لدى وصوله إلى الأرخبيل.وكان المنظمون قد أعلنوا، عن أول إصابة بالفيروس في القرية الأولمبية، لكنها لم تكن لرياضي بحسب التقرير المحدث الأحد.وتبلغ سعة القرية الأولمبية 17 ألف نسمة، ولكن لن يقيم هناك في نفس الوقت سوى 6700 شخص بحسب جدول المسابقات الذي أعدته اللجنة الأولمبية الدولية، وسيتم الوصول إلى هذا العدد في منتصف الألعاب في بداية أغسطس/آب.وتتضاعف الحالات قبل 5 أيام من افتتاح الأولمبياد، لكنها تظل هامشية بالنسبة إلى العدد الإجمالي للمشاركين في هذا الموعد العالمي.وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ قد أكد أنه من بين 15 ألف رياضي ورياضية ووفود أولمبية وصحفيين وصلوا إلى اليابان منذ الأول من يوليو، أثبتت الاختبارات إصابة 15 شخصا "بمعدل منخفض جدا" بنسبة 0.1 %.وتأجلت الألعاب من العام الماضي بسبب جائحة كورونا، واتخذت إجراءات صحية صارمة في اليابان بغية إقامة الحدث العالمي المقرر مرة كل أربع سنوات.وستقام جميع المنافسات الأولمبية تقريبا خلف أبواب مغلقة، ويخضع عشرات الآلاف من المشاركين إن كانوا رياضيين أو مسؤولين أو صحفيين أجانب، لقيود صارمة بسبب المخاطر الصحية.