منافسات العراق ببناء الأجسام تبلغ مراحلها النهائية

نتائج اليوم الاولوسجلت نتائج وزن 55 كغم تأهل اللاعبين فاضل عباس بابير ومهند ضرغام وضرغام جبار وشيفان ابراهيم ومصطفى احمد وسيف هاتف، بينما تأهل عن وزن 60 كغم اللاعبون قحطان عدنان ويوسف محمد خضر وثائر ناجي ورضا قاسم وعلي عصام وعدي مازن فاضل.واستطاع اللاعبون مؤيد سامي فرج ودانا حسين ومؤمن باسم وعلي احمد ورحمن حميد وغالب جسام خلف ضمان المشاركة في نهائيات 65 كغم. وتأهل عن وزن 70 كغم اللاعبون منذر سمير وحسن سلمان وهاوكار علي وكرار كريم واسامة محمد حكمت وبيستون خير الله. وفي وزن 75 كغم سيتواجد في النهائي مصطفى قاسم ومحمد جبار وطاهر احمد وحسن حميد ومصطفى كاظم واحمد نجوان. وفي وزن 80 كغم سيتواجد اللاعبون فرهاد عثمان وعثمان عدنان ومحمد كاظم وعلي مقداد واسامة عثمان ورافد حمزة، وفي وزن 85 كغم عمر حنظل ونيجرفان ابراهيم وحسين محمود واحمد علي وحسين مصطفى ونجم زعلان.وفي وزن 90 كغم سيتواجد اللاعبون احمد فخري ومحمد محسن واوميد صالح وعقيل طه وكرار طالب ورعد سلمان، أما وزن 95 كغم فاسفر عن تأهل احمد علي كاظم وعلي حسين جاسم وعادل خضير ومحمد حسين شبيب وامير ابو الحسن جبار وشوان خورشيد وفي وزن 100 كغم تم اختيار اللاعبين علي سالم جاسم وعلي عدنان وحسين وعلي راضي ومؤيد هاشم حميد واركان محمد واحمد مبارك. وفي وزن 100+ صلاح حسين ومحمود مهدي وعلي جليل وغيث عبدالامير وايمن حقي.تقارب المستوىوقال الحكم الدولي عزيز مظلوم للصحيفة الرسمية ان "المنافسة كانت حاضرة في البطولة ولاسيما في الاوزان المتوسطة مما دعا الحكام الى اجراء المفاضلة بين اللاعبين وبالتالي اختيار المتأهلين وهذا يدل على تطور اللعبة خلال الفترة الحالية".