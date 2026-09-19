أقرب 4 منتخبات للفوز بكأس الخليج "خليجي 27".. هل بضمنها اسود الرافدين؟

ورغم تقارب المستويات بين المنتخبات الثمانية المشاركة، تبرز فوارق فنية وجاهزية بدنية تضع أربعة منتخبات في مقدّمة المرشحين لاعتلاء منصة التتويج ورفع الكأس الغالية في المباراة النهائية المقررة على ملعب عبد الله الرياضية.الأخضر السعودي وعاملا الأرض والجمهوريأتي المنتخب السعودي في مقدمة الطامحين لحصد اللقب بحكم استضافته للبطولة على أراضيه ووسط مدرجات كاملة العدد تدعمه بقوة في جدة.يمتلك "الأخضر" تشكيلة ثرية بالخيارات الفنية قادرة على تطبيق أساليب لعب متنوعة، مع وفرة نوعية في الحلول الفردية تسمح للمدرب بإجراء مداورة مستمرة دون التأثير على نسق المباريات المتقاربة زمنياً.الاستقرار الخططي والخبرات الدولية المتراكمة تجعلان أصحاب الأرض المرشح الأول لتحقيق اللقب الغائب عن خزائنهم منذ سنوات." " وثقافة المواعيد الكبرىيدخل المنتخب القطري البطولة مرشحاً فوق العادة بفضل الهوية التكتيكية الواضحة التي طبعت أداءه في الاستحقاقات القارية الأخيرة.ويرتكز العنابي على استقرار عناصره وامتلاكه ترسانة هجومية سريعة تلدغ من أنصاف الفرص، فضلاً عن خبرة إدارة الأدوار الإقصائية.ويمتاز الفريق بقدرته على فرض نسقه وخفض وتيرة المنافس متى أراد، مما يمنحه أفضلية عملية ومباشرة لحسم المباريات المغلقة بنجاعة تامة تقوده إلى أبعد نقطة في المسابقة." " والشراسة التكتيكيةويفرض المنتخب العراقي نفسه قوة ضاربة في سماء الكرة الخليجية، متسلحاً باندفاع بدني عالٍ وانضباط دفاعي صارم يصعّب مهمة أي خط هجوم منافس.و"أسود " يملكون روحاً قتالية استثنائية ظهرت بوضوح في البطولات الأخيرة، إلى جانب تفوق بارز في الكرات الثابتة والتحولات الهجومية السريعة من الدفاع إلى الهجوم.والدوافع المعنوية العالية لدى العراقيين واستعادة هيبة الألقاب تجعلهم نداً لا يستهان به في سباق الصدارة الخليجية.حامل اللقب البحريني والواقعية الصارمةولا يمكن إغفال حامل اللقب المنتخب البحريني، الذي بنى نجاحاته عبر منظومة لعب واقعية وصعبة المراس.ويجيد البحرينيون امتصاص حماسة الخصوم وإغلاق المساحات بإحكام تام، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة المنظمة ولدغات الأطراف.ويتميز الفريق بالهدوء والتركيز الذهني طوال 90 دقيقة، وهي ميزة حاسمة في بطولات النفس القصير التي تتطلب صلابة دفاعية ونضجاً تكتيكياً لاكتناز النتائج بدلاً من الاستعراض.والمعطيات الفنية تؤكد أن النسخة الحالية ستكون مسرحاً لصدامات ملحمية بين المرشحين، حيث تلعب التفاصيل الصغيرة والجاهزية النفسية الدور الفاصل في تحديد هوية بطل "خليجي 27".