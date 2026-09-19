صراع القمة والتعويض يشعل ختام الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق اليوم

وتفتتح مواجهات اليوم عند الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، بلقاء ونوروز، في مباراة يتطلع خلالها الفريقان إلى حصد النقاط وتعزيز موقفهما في جدول الترتيب.وفي التوقيت ذاته، يرفع شعار التعويض عندما يواجه ، في مواجهة يسعى فيها إلى استعادة نغمة الانتصارات والعودة إلى مساره الإيجابي.وعند الساعة التاسعة مساءً، يستضيف نظيره على ملعب الجولان، في مباراة يطمح خلالها المتصدر إلى مواصلة رحلة النتائج الإيجابية والحفاظ على موقعه في قمة الترتيب، بينما يسعى زاخو إلى الخروج بنتيجة تعزز رصيده.وتختتم مباريات الجولة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، بمواجهة تجمع الشرطة والكهرباء على ملعب الشرطة، إذ يبحث أصحاب الأرض عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، فيما يأمل الكهرباء في تقديم أداء يقوده إلى نتيجة إيجابية.