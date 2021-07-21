ريال مدريد يفوز على غريمه برشلونة خلال "كلاسيكو" الأساطير (فيديو)

فاز فريق ريال مدريد على غريمه التقليدي برشلونة (3-2) في لقاء "الكلاسيكو" الاستعراضي، بين أساطير الغريمين التقليديين القدامى، أمس الثلاثاء، على "استاد بلومفيلد" في تل أبيب بإسرائيل.

[HIGHLIGHTS] 🎥



Barça Legends vs Real Madrid 🙌



Tonton 5️⃣ gol yang tercipta ! ⚽️ pic.twitter.com/BxvDjZYR2X — FC Barcelona (@fcbarcelona_id) July 21, 2021

وضع الساحر البرازيلي رونالدينيو برشلونة في المقدمة بهدف سجله من ركلة جزاء، في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على شوطين مدة كل منهما 40 دقيقة.

ورد ريال مدريد بهدفين متتاليين في بداية الشوط الثاني، أحرزهما كل من بيدرو مونيتيس وألفونسو بيريز، في الدقيقتين (42 و44) على الترتيب.

وأدرك خوفري ماتيو التعادل للفريق الكتالوني، في الدقيقة 59، ومن ثم سجل روبين دي لا ريد هدف الفوز للفريق الملكي بحلول الدقيقة 70 من زمن اللقاء.