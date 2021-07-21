قطر تهزم هندوراس وتبلغ دور الثمانية بالكأس الذهبية (فيديو)

تأهل منتخب قطر إلى ربع نهائي بطولة الكأس الذهبية لمنتخبات "الكونكاكاف"، بفوزه على هندوراس في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

وحسم المنتخب القطري، الذي يشارك في الكأس الذهبية في إطار شراكة استراتيجية بين الاتحاد القطري لكرة القدم واتحاد "الكونكاكاف" (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، المباراة بهدفين نظيفين، سجلهما همام الأمين أحمد، وعبد العزيز حاتم محمد عبد الله، في الدقيقتين 25 و90.

Homam Ahmed made no mistake with this highlight reel goal for Qatar 🇶🇦 in their final group stage match at the #GoldCup21 🏆.



Ahmed scored the Goal of the Day ⚽ presented by @ToyotaLatino #ThisIsOurs pic.twitter.com/JYK5QhdbT7 — Gold Cup (@GoldCup) July 21, 2021

ورفع المنتخب القطري رصيده إلى سبع نقاط، ليتأهل إلى دور الثمانية كمتصدر للمجموعة الرابعة، أمام منتخب هندوراس، الذي تأهل كوصيف بعدما تجمد رصيده عند ست نقاط.

🎥 Resumen: Catar 🇶🇦 venció a Honduras 🇭🇳 por 2-0 en el cierre del Grupo D#CopaOro21 🏆 #EstoEsNuestro



🎥 Highlights: Qatar 🇶🇦 defeats Honduras 🇭🇳 2-0 to close off Group D #GoldCup21 🏆#ThisIsOurs pic.twitter.com/m4rc0Mpwa3 — Gold Cup (@GoldCup) July 21, 2021

ويلتقي المنتخب القطري في دور خروج المغلوب مع منتخب السلفادور صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، بينما يواجه منتخب هندوراس نظيره المكسيكي متصدر المجموعة الأولى.