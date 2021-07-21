رسميا.. ريال مدريد يقدم خليفة راموس للجماهير والإعلام

ووقع ألابا، القادم من فريق بايرن ميونخ الألماني، هذا الصيف في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النادي البافاري، على عقود انضمامه إلى صفوف ريال مدريد بشكل رسمي، بحضور فلورينتينو بيريز رئيس النادي الملكي.وقال ألابا، في المؤتمر الصحفي: "ريال مدريد هو أكبر ناد في العالم، إنه لمن دواعي اعتزازي أن أكون هنا، لا يسعني إلا أن أقول إنني أتطلع إلى ارتداء قميص الفريق".وعن ارتداء القميص رقم 4 الخاص بسيرخيو راموس، قال النمساوي: "تحدثت مع النادي حول هذا الأمر، لم تكن هناك أي أرقام متاحة، أدرك جيدا ماذا يعني هذا القميص، أنا فخور بارتدائه، إنه يحمسني كثيرا، ويمثل القوة والقيادة في الفريق".والتقط ألابا الصور التذكارية بقميصه الجديد بجانب بيريز، حيث سيرتدي القميص رقم 4 الذي كان يحمله سيرخيو راموس، قائد الفريق السابق، الذي رحل مؤخرا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.وتوج دافيد ألابا (29 عاما) بلقب بطل الدوري الألماني "البوندسليغا" 10 مرات مع بايرن ميونخ، كأكثر اللاعبين فوزا بالدوري على مدار التاريخ، بالتساوي مع النجم الألماني توماس مولر.