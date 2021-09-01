مبابي ينشر رسالة مؤثرة بعد فشل صفقة انتقاله إلى ريال مدريد

نشر نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي على حسابه في موقع "إنستغرام"، رسالة مؤثرة، بعد مماطلة إدارة الفريق الباريسي ووقوفها في طريقه لتحقيق "حلم الطفولة" والانتقال لريال مدريد.





وذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن ريال مدريد قدم عرضا مغريا تجاوز 200 مليون يورو لضم مبابي لكن الفريق الباريسي رفضه.



وبعد انهيار الصفقة مباشرة، أعاد مبابي، نشر رسالة موجهة له عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، مكتوب فيها "أحترمك أخي على احترافيتك الشديدة، أعد برمجة أحلامك في وقت قريب، الحياة رائعة، وأنت الأفضل". وانهارت صفقة انتقال مبابي إلى الريال في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، أمس الثلاثاء، بسبب تعنت إدارة سان جيرمان.وذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن ريال مدريد قدم عرضا مغريا تجاوز 200 مليون يورو لضم مبابي لكن الفريق الباريسي رفضه.وبعد انهيار الصفقة مباشرة، أعاد مبابي، نشر رسالة موجهة له عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، مكتوب فيها "أحترمك أخي على احترافيتك الشديدة، أعد برمجة أحلامك في وقت قريب، الحياة رائعة، وأنت الأفضل".

🚨🚨| Kylian Mbappé's Instagram repost: "Respect my brother for your professionalism. Reprogram your dreams for sometime soon... Life is wonderful. You are the best." pic.twitter.com/O1rw00LQYm — Madrid Zone (@theMadridZone) August 31, 2021

والمثير أن مبابي عاد بعد وقت وجيز ليحذف هذه الرسالة من حسابه.



وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض صاحب الـ22 عاما كل عروض باريس من أجل التجديد، وهو ما يعني أن حلمه قد يتحقق الصيف المقبل، حيث سيكون حينها المهاجم الفرنسي "لاعبا حرا" وسيقرر مصيره بنفسه دون الرجوع لإدارة الفريق الباريسي.