مدرب منتخبنا في اول تصريح على بطولة خليجي 27

وقال أرنولد
خلال المؤتمر الصحفي لإعلان قائمة أسود الرافدين
لخليجي 27 وتابعته السومرية نيوز
، ان "أسود الرافدين
ذاهبون للفوز ببطولة كأس الخليج
27"، مبيناً أن المنتخب يستعد للبطولة بطموح تحقيق نتائج إيجابية".
وبشأن لاعب المنتخب منتظر الماجد
، أوضح أرنولد "لدي تواصل جيد مع منتظر الماجد، وقد طلب مني أن يركز مع ناديه، وأتمنى أن يحسم مصير مسيرته الدولية بسرعة".
وأضاف، أن "لاعب المنتخب لا يحق له أن يختار ما إذا كان سيلتحق بالمنتخب الوطني أم لا، ويجب أن تكون لديه رغبة وشغف بنسبة 100 بالمئة لتمثيل المنتخب".
وعن خياراته في تشكيلة المنتخب، أشار إلى أنه "اعتمد في كل مركز على لاعب من أصحاب الخبرة إلى جانب لاعب شاب"، مؤكداً "أهمية وجود عناصر قيادية داخل الفريق".
وتابع: "أنا من أختار الفريق والتشكيلة، وعلينا أن نتعلم مما حدث في كأس العالم
، وأن نحضر لبناء مستقبل الكرة العراقية، بدءاً من الدوري العراقي والفئات العمرية، لأن تطويرها جميعاً سيجعل المنتخب أقوى"، موضحا أن "اختياراته في خط الوسط جاءت لرغبته في رؤية لاعبين آخرين في هذا المركز".
وتابع "أريد رؤية لاعبين آخرين في منطقة منتصف الملعب، لذلك لم أستدعِ إيمار شير واستدعيت حيدر عبد الكريم
".
وفيما يتعلق باحتياجات المنتخب، كشف المدرب أنه "أبلغ الاتحاد بوجود مشكلة في مركزي قلب الدفاع والمهاجم رقم (9)"، مؤكداً "العمل على إيجاد الحلول المناسبة قبل الاستحقاقات المقبلة".
واكد "على طموح المنتخب في البطولة"، لافتا الى "اننا ذاهبون للفوز بالبطولة".
ويخوض أسود الرافدين منافسات بطولة خليجي 27 ضمن المجموعة الأولى
إلى جانب منتخبات السعودية
، عُمان، والكويت، حيث يستهل مشواره
بمواجهة المنتخب العُماني يوم 23 أيلول الحالي.